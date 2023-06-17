Россия в боях за Бахмут потеряла больше военных, чем в первые недели войны, – СМИ
Источник:"Медиазона"
Героическая оборона Бахмута вошла в историю. Мужественные воины ВСУ нанесли врагу колоссальные потери. Под Бахмутом погибло больше окупантов, чем за первые недели полномасштабного вторжения.
Украинские воины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Они разрушают все планы российских захватчиков.
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Россия понесла колоссальные потери под Бахмутом
Российские оккупанты несколько раз врали о "взятии" Бахмута. В то же время врагу не удалось достичь там никаких успехов. Бахмут стал одним из самых сокрушительных поражений страны-террориста. Там погибли тысячи оккупантов.
Российское издание "Медиазона" подсчитало, что Бахмут по потерям для российских оккупантов побил рекорд первых недель полномасштабного вторжения.Важно! В начале мая Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – заявил, что возле Бахмута удалось обезвредить от 60 до 100 тысяч российских оккупантов. Львиная доля этих потерь – погибшие. В то же время говорится также о раненых. США также оценили потери страны-террориста под Бахмутом более чем в 100 тысяч "двухсотыми" и "трехсотыми".
В общем, с начала полномасштабного вторжения воинам ВСУ удалось ликвидировать 219 170 российских захватчиков. Кроме того, "минуснули" огромное количество военной техники страны-террориста.