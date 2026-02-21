Россия долго не выдержит новых потерь: откровенное интервью генерала США о фронте и оружии

За почти 4 года полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1 миллиона 200 тысяч оккупантов. В январе оккупанты потеряли людей больше, чем удалось мобилизовать. Так не может продолжаться долго, кроме того – российская экономика находится в сложном положении. Уже в этом году у Владимира Путина могут закончиться деньги из Фонда национального благосостояния, который поддерживает на плаву ВПК врага.

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в интервью 24 Каналу оценил реальную ситуацию на фронте и силы обеих сторон. Также генерал США спрогнозировал, что может заставить Путина остановить войну и как развитие ВПК в Украине изменит будущее страны. Детали – читайте далее в материале.

Какова реальная ситуация на поле боя?

Война России против Украины приближается к четвертой годовщине. По вашему мнению, о чем это свидетельствует и как бы вы в целом оценили ситуацию как на поле боя, так и за столом переговоров?

Это говорит мне о том, что россияне пытаются создать впечатление, будто они способны выдержать больше, чем украинцы, европейцы и американцы. И я считаю, что на всех нас лежит обязанность помочь украинцам убедиться, что это не станет реальностью.

Что на самом деле поражает, так это потери, которые Украина нанесла России. Россия уже потеряла более 1 миллион 200 тысяч убитыми и ранеными. Это больше, чем все потери армии США во время Второй мировой войны. Это просто невероятно.

Мне, как генералу, который, находясь на пяти боевых миссиях, писал письма соболезнования американским матерям и родителям почти каждую ночь в течение всех этих командировок, невозможно это постичь. Не знаю, как они могут это осмыслить или справиться с этим, разве что им безразлично к своим солдатам и они хоронят их в землю.

Танки и боевые машины пехоты больше не могут выживать на этом поле боя благодаря украинским инновациям. Теперь это несколько российских солдат, возможно, с парой российских дронов над ними, которые мчатся через улицу или на электросамокате, пытаясь захватить еще несколько сантиметров священной украинской территории. А украинские войска буквально заставляют их платить за это невероятную цену.

Теперь Украина также расширяет борьбу на территории России, подобно тому, как это происходило в Черном море, где украинские дроны обнаруживали российские корабли, а морские беспилотники их уничтожали, заставляя весь флот отступать в порты дальше от Украины.

Относительно атак по территории России, сейчас речь идет о крылатой ракете "Фламинго", изготовленной в Украине. Ее производство начинает набирать обороты. Недавно было использовано несколько таких ракет, и они могут иметь разрушительное воздействие на российские объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы и склады горючего в России. Поэтому цену, которую платят россияне, можно считать чрезвычайной, однако, безусловно, трудности и страдания для украинских граждан остаются огромными.

Кстати, недавно "Фламинго" атаковала один из крупнейших арсеналов России. Пока ракета все еще находится на стадии доработки, ведь была разработана в очень короткий срок. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский убежден, что когда она будет полностью завершена – ее будут бояться не только наши враги, но и союзники. Больше о новейших украинских разработках – читайте по ссылке.

Я был в Украине на прошлой неделе, и хотя немного потеплело, все равно было очень холодно. Согласно сообщениям, эта зима является одной из самых суровых за последние годы, и, конечно, Россия очень систематически пытается выключить свет и отключить отопление. По последним данным, которые я слышал, мэр Киева сообщил, что около 2400 многоэтажек до сих пор остаются без отопления.

Поэтому вызовы для украинского народа являются огромными, как и его устойчивость. Это действительно напоминает о выносливости британцев во время бомбардировок Второй мировой войны, когда немцы атаковали Лондон.

Сейчас складывается ситуация, когда Россия платит все более высокую цену. Насколько я понимаю, в прошлом месяце было убито и ранено столько же россиян, сколько было принято на службу. Это не может продолжаться долго.

Российская экономика находится в очень сложном положении. В этом году могут иссякнуть средства Фонда национального благосостояния, который позволяет продолжать военное производство. Индия будет покупать меньше нефти в рамках тарифного соглашения с США.

То, что нам нужно сейчас, – это пакет санкций США, который находится на рассмотрении в Сенате и который поддерживают 90 из 100 сенаторов, что отражает значительную поддержку Украины. Нужно завершить переговоры с Белым домом, подписать этот пакет как закон, а потом сделать еще много шагов, чтобы дополнить то, что уже обеспечивают европейские санкции.

Это способ оказать давление на Путина и довести его до момента, когда он осознает, что прекращение боевых действий ему нужно даже больше, чем Украине. Тогда могут начаться серьезные переговоры. Но очевидно, что пока нет никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс относительно своих красных линий, которые являются абсолютно неприемлемыми для Украины и должны оставаться абсолютно неприемлемыми для всех нас.

Что может заставить Путина остановить войну?

Давайте также рассмотрим процесс переговоров, который возглавляют США. По вашему мнению, не сейчас ли лучшее время для Владимира Путина, чтобы искать выход из этого конфликта? И согласится ли он на мирное предложение США?

Пока нет никаких признаков этого, и я надеюсь, что мы продолжим усиливать давление на него, ведь именно он сейчас является препятствием для мира. Не Владимир Зеленский и не украинские переговорщики. Они демонстрируют удивительную гибкость, если можно так выразиться, одновременно обеспечивая потребности Украины в безопасности после прекращения боевых действий.

Каждый раз, когда кажется, что за столом переговоров достигнут какой-то прогресс, Дмитрий Медведев или министр иностранных дел России заявляют, что их требования остаются неизменными. И опять же, они не могут быть приемлемыми для Украины.

Вы упомянули эти оптимистичные заявления американских чиновников о прогрессе на переговорах. Возможно, они просто неправильно оценили позицию Путина и его режима?

Я считаю, что иногда переговорщики прибегают к терминам, которые можно назвать идеалистическими, а не просто точными. В некоторых случаях это позволяет загнать противника в угол, и ему придется действовать соответственно. К сожалению, с Путиным это не работает.

Как сейчас выглядит состояние российской экономики и режима Путина на фоне падения цен на нефть до самых низких уровней за последние пять лет?

И эти цены упадут еще, потому что Индия сократит закупки. Индия, как мне известно, была одним из крупнейших покупателей сырой нефти, возможно, вторым после Китая. И они значительно уменьшат объемы закупок, потому что это часть соглашения с президентом Дональдом Трампом по недавно сниженной тарифной ставке.

Но будет ли этого достаточно, чтобы заставить Путина хотя бы согласиться на перемирие, ведь мы уже приближаемся к четвертой годовщине этой жестокой войны?

Я не уверен, что только этого будет достаточно, но вместе с европейскими, американскими и британскими санкциями, другими ограничениями, исчерпанием средств в Фонде национального благосостояния и разрушением российских энергоресурсов, подпитывающих войну, – все это вместе, по моему мнению, может привести Путина к осознанию, что прекратить военные действия нужно не только Украине, а и ему самому.

Как долго Россия сможет поддерживать эту кампанию в Украине на фоне рекордных потерь личного состава?

Я считаю, что существуют пределы того, как долго они смогут поддерживать эту кампанию. Я также жду момента, когда российские матери и отцы скажут: "Нет, мы не отправим нашего сына", независимо от обещаний или выгод. Военных фактически подкупают, чтобы они шли на службу. Но когда матери и отцы, которые позволяют своим сыновьям идти на войну, видят, как возвращаются тела, – их терпение имеет предел.

Может ли это обернуться против режима Путина?

В какой-то момент, да. Одна из проблем заключается в том, что Путин ведет войну, которую он не сможет выиграть, но при этом очень не желает ее останавливать. Он разжег в России сильные националистические эмоции, и остановку войны, не достигнув хотя бы части целей, ради которых погибли эти россияне, некоторые в стране могут воспринять как предательство.

Что происходит с производством оружия в Украине и как это изменит будущее?

Может ли новая стратегия Украины под руководством Михаила Федорова, которая имеет целью увеличить потери России до 50 тысяч военных в месяц, реально изменить ход войны?

Я думаю, что да. Опять же, если Россия не сможет восстанавливать свои потери, со временем ее силы будут постепенно уменьшаться. Кстати, я очень восхищаюсь министром Федоровым. Я знал его еще тогда, когда он был министром цифровой трансформации, и он настоящая звезда – по крайней мере для тех из нас, кто видел, что он возглавляет, и кто очень восхищался его работой.

Еще одно важное достижение, которое стоит отметить, – это то, что Украина в этом году удвоит производство дронов. Это невероятно. В прошлом году Украина изготовила 3,5 миллиона дронов. Для сравнения, США производят только 300 – 400 тысяч. В этом году, по сообщениям, а я лично встречался с несколькими компаниями-производителями дронов и даже посещал некоторые производственные мощности, одна компания планирует изготовить 3 миллиона дронов, а общее производство в стране составит 7 миллионов.

Это удивительное количество дронов, которые можно запускать целый день, ежедневно, в частности по территории России, ведь некоторые из них имеют значительный радиус действия. Дальность крылатой ракеты "Фламинго" – 3 тысячи километров. Это больше, чем у американской ракеты Tomahawk, и она также имеет более мощную боевую часть. Все эти достижения формируют то, что становится арсеналом демократии, подобно тому, как США были арсеналом демократии во время Второй мировой.

Кстати, когда оружие замолчит, этот арсенал демократии сможет вооружать и перевооружать Европу тем оружием, которое ей действительно нужно, а не тем, что уже есть. Даже в США, где существует большое беспокойство относительно использования полицией китайских дронов DJI, – кто их заменит? Украинские компании вполне способны это сделать.

Поэтому сейчас происходит много очень удивительных событий, даже когда украинский народ переживает серьезные трудности. Вызовы для тех, кто находится на передовой, несомненны. На самом деле я вернусь туда в конце марта или начале апреля, и хочу немного поговорить о том, что, по моему мнению, должно стать самым выдающимся поколением Украины.

Этот термин использовали для американцев, которые воевали во Второй мировой войне. Они помогли выиграть войну, обеспечили безопасность демократии, а потом вернулись домой и построили величайшую страну в мире. И я считаю, что уже сейчас мы видим на поле боя и в области инноваций величайшее поколение Украины.

И когда боевые действия прекратятся, эти невероятные навыки в проектировании, производстве и применении технологий распространятся по всему миру. Это создаст совершенно новую экономику для Украины. Страна не вернется к старым добывающим предприятиям и огромным заводам, которые раньше были одной из ее визитных карточек. Это будет экономика будущего, а не экономика прошлого.

О завершении войны и гарантиях безопасности

Россия провалила стратегические цели: битву за Киев и Харьков. Украина освободила Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области. Генерал Марк Милли советовал украинцам завершить войну еще в 2022 году. Стоило ли это делать?

Нет, ведь россияне бы не согласились. Это не имело бы значения. Российские цели остаются максималистскими, и они не могут быть приемлемыми для Украины, так же, как не должны быть приемлемыми ни для одного из ее сторонников или партнеров.

Является ли предложение гарантий безопасности США хуже вывода войск из Донбасса?

Зависит от того, какой именно пакет гарантий. Это нельзя рассматривать отдельно – все зависит от общей структуры соглашения. Украинские предложения предусматривали, в некоторых случаях, не позволять россиянам заходить на определенные территории и, возможно, превратить их в неоккупированные зоны.

Я бы не хотел, чтобы Украине пришлось идти на такой шаг, но, опять же, если это могло бы привести к прекращению боевых действий, которое действительно было бы устойчивым, то, возможно, стоит рассмотреть. Лидеры Украины и ее партнеры должны были бы чувствовать, что это будет долгосрочно обеспечено благодаря гарантиям безопасности от европейских и американских союзников. Возможно, есть что-то, на что стоило бы пойти.