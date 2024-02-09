Более 900 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 9 февраля
9 февраля 2024, 07:59Читати новину українською
Украинские защитники продолжают давать мощный отпор российским захватчикам, нанося им колоссальные потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигают 393 290 личного состава. Стоит добавить, что эти данные являются приблизительными, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Сколько техники уничтожили за сутки
- Личного состава – около 393 290 (+910),
- танков – 6385 (+2),
- боевых бронированных машин – 11921 (+22),
- артиллерийских систем – 9435 (+24),
- РСЗО – 981 (+1),
- средств ПВО – 666 (+0),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов / helicopters – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),
- крылатых ракет – 1881 (+1),
- кораблей/катеров – 24 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12551 (+38),
- специальной техники – 1509 (+4).
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"Ивановец" потопили украинские дроны MAGURA
- В ночь на 1 февраля российский ракетный катер атаковали бойцы спецподразделения ГУР Group 13.
- "Ивановец" потопили 6 дронов MAGURA. Эти БПЛА украинского производства. Их трудно увидеть в открытом море.
- "Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти беспилотники", – отметил оператор дрона.
- "Во время уничтожения судна было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха", – заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
- Интересно что таких катеров Россия имела всего-навсего три. "Ивановец" был гордостью вражеского флота. Теперь он там, где и крейсер "Москва", – на дне.
- "Это была гордость флота оккупантов. И эта гордость не смогла справиться с вызовами", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.