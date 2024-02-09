Более 900 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 9 февраля

Украинские защитники продолжают давать мощный отпор российским захватчикам, нанося им колоссальные потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигают 393 290 личного состава. Стоит добавить, что эти данные являются приблизительными, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Сколько техники уничтожили за сутки

Личного состава – около 393 290 (+910),

танков – 6385 (+2),

боевых бронированных машин – 11921 (+22),

артиллерийских систем – 9435 (+24),

РСЗО – 981 (+1),

средств ПВО – 666 (+0),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов / helicopters – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),

крылатых ракет – 1881 (+1),

кораблей/катеров – 24 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12551 (+38),

специальной техники – 1509 (+4).

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