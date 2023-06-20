Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении: Сырский показал, как ВСУ отбивают атаки
Источник:Александр Сырский
Силы обороны до сих пор героически отражают атаки врага. В последнее время российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он показал видео мощной работы украинских военных.
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Украинские воины отбивают вражеские атаки
Сырский рассказал, что на Лимано-Купянском направлении враг активизировался. Российские оккупанты предпринимают попытки штурмовых действий и проводят разведку.
Силы обороны отражают атаки и уничтожают вражеские БПЛА. Вот так 92-я ОМБр подстрелила российский беспилотник. Отличная работа,
– подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Смотрите видео работы украинских защитников
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ВСУ наносят оккупантам потери
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Лимано-Купянское направление уже несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам. Сутки 19 июня не стали исключением. Враг 555 раз наносил огонь разными калибрами и разными типами артиллерии по украинским позициям.
"Дважды атаковал наши позиции. Это нетипично, там еще бывает, что гораздо больше он попыток делает атаковать наши позиции. Совершил 5 авианалетов", – отметил Череватый.
В ходе отражения атак ВСУ уничтожили 35 оккупантов, а еще 43 ранили. Также наши бойцы испепелили:
- танки Т-72 и Т-62,
- самоходную артустановку,
- дрон-камикадзе,
- 2 автомобиля.
"Это очень интересный факт, что на этом направлении появляется техника 1960-х годов. Мы и до этого видели старшие образцы, как БМП-1, которые сняты с вооружения", – подытожил военный.
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Общие потери врага в войне
В целом с начала полномасштабной войны Россия несет катастрофические потери. По состоянию на утро 20 июня Силам обороны удалось ликвидировать 221 460 оккупантов.
Однако ВСУ уничтожают не только живую силу захватчиков, но и превращают в лом их технику. Россия уже потеряла тысячи танков, ББМ, артиллерийских систем, а на дне Черного моря до сих пор лежит крейсер "Москва". Силы обороны испепелили:
- танков – 3997 (+8 в сутки 19 июня);
- боевых бронированных машин – 7750 (+15);
- артиллерийских систем – 3888 (+23);
- РСЗО – 614 (+4);
- средств ПВО – 372 (+2);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 306 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10);
- крылатых ракет – 1214 (+3);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32);
- специальной техники – 531 (+5).