Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении: Сырский показал, как ВСУ отбивают атаки

Силы обороны до сих пор героически отражают атаки врага. В последнее время российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он показал видео мощной работы украинских военных.

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Украинские воины отбивают вражеские атаки

Сырский рассказал, что на Лимано-Купянском направлении враг активизировался. Российские оккупанты предпринимают попытки штурмовых действий и проводят разведку.

Силы обороны отражают атаки и уничтожают вражеские БПЛА. Вот так 92-я ОМБр подстрелила российский беспилотник. Отличная работа,

– подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Смотрите видео работы украинских защитников

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ВСУ наносят оккупантам потери

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Лимано-Купянское направление уже несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам. Сутки 19 июня не стали исключением. Враг 555 раз наносил огонь разными калибрами и разными типами артиллерии по украинским позициям.

"Дважды атаковал наши позиции. Это нетипично, там еще бывает, что гораздо больше он попыток делает атаковать наши позиции. Совершил 5 авианалетов", – отметил Череватый.

В ходе отражения атак ВСУ уничтожили 35 оккупантов, а еще 43 ранили. Также наши бойцы испепелили:

танки Т-72 и Т-62,

самоходную артустановку,

дрон-камикадзе,

2 автомобиля.

"Это очень интересный факт, что на этом направлении появляется техника 1960-х годов. Мы и до этого видели старшие образцы, как БМП-1, которые сняты с вооружения", – подытожил военный.

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Общие потери врага в войне

В целом с начала полномасштабной войны Россия несет катастрофические потери. По состоянию на утро 20 июня Силам обороны удалось ликвидировать 221 460 оккупантов.

Однако ВСУ уничтожают не только живую силу захватчиков, но и превращают в лом их технику. Россия уже потеряла тысячи танков, ББМ, артиллерийских систем, а на дне Черного моря до сих пор лежит крейсер "Москва". Силы обороны испепелили: