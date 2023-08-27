Еще 550 пакетов с мусором: потери врага на 27 августа

Российская армия продолжает нести бешеные потери на войне против Украины. Так, за минувшие сутки оккупанты потеряли на фронте еще 550 бойцов.

Таким образом, общее количество потерь среди российских солдат составило 260 820 человек. Также у россиян есть потери и в своей тяжелой технике и вооружении.

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Какие потери захватчиков в технике

Танков – 4396 (+6),

боевых бронированных машин – 8554 (+15),

артиллерийских систем – 5403 (+24),

РСЗО – 728 (+2),

средств ПВО – 498 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатых ракет – 1411 (+0),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),

специальной техники – 808 (+4).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Украинские воины мощно ударили по бригаде Черноморского флота

Ночью 25 августа наши защитники нанесли мощный удар по 126 бригаде Черноморского флота России в оккупированном Крыму. В частности, бойцы атаковали оккупантов в селе Перевальное.

Источники 24 Канала сообщили, что удар по 126 бригаде – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. По захватчикам успешно отработала группа беспилотников.

Известно о нескольких десятках ликвидированных и раненых российских военных. Кроме того, поражены места хранения боеприпасов, а еще получила серьезные повреждения военная техника агрессора