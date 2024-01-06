Еще 800 оккупантов пошли на "концерт к Кобзону": потери врага за 6 января

6 января 2024, 07:35
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинцы уже 682 сутки полномасштабной войны выгоняют врага с территории нашего государства, нанося ему безумные потери. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 800 единиц личного состава врага.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.

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Какие потери враг понес в технике

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

  • танков – 6018 (+7),
  • боевых бронированных машин – 11 158 (+16),
  • артиллерийских систем – 8 617 (+13),
  • РСЗО – 950 (+1),
  • средств ПВО – 633 (+2),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 787 (+16),
  • крылатых ракет – 1786 (+0),
  • кораблей / катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 478 (+15),
  • специальной техники – 1317 (+4).


Потери России в Украине на 6 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны нанесли большие потери врагу на фронте

  • Военные из Сил специальных операций рассказали об успешной охоте на Донецком направлении. Там всего за одну неделю были поражены 3 зенитных ракетных комплекса россиян "Бук".
  • Журналисты издания Forbes рассказали, что город Авдеевка стала смертельной ловушкой для бронетехники оккупантов. Ведь за 10 недель штурмов Авдеевки враг потерял или покинул по меньшей мере 143 танка.
  • Кроме того, украинские защитники на Юге уничтожили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию. "Ястреб-АВ" во временно оккупированной Херсонской области. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 миллионов долларов США.
  • Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе в новогоднюю ночь нашли мертвыми 17 российских военных. По предварительным данным, российские захватчики употребляли тогда алкогольные напитки, содержащие примеси снотворного и яда.

Автор: Владислав Кравцов