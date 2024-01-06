Еще 800 оккупантов пошли на "концерт к Кобзону": потери врага за 6 января

Украинцы уже 682 сутки полномасштабной войны выгоняют врага с территории нашего государства, нанося ему безумные потери. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 800 единиц личного состава врага.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.

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Какие потери враг понес в технике

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

танков – 6018 (+7),

боевых бронированных машин – 11 158 (+16),

артиллерийских систем – 8 617 (+13),

РСЗО – 950 (+1),

средств ПВО – 633 (+2),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 787 (+16),

крылатых ракет – 1786 (+0),

кораблей / катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 478 (+15),

специальной техники – 1317 (+4).



Потери России в Украине на 6 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны нанесли большие потери врагу на фронте