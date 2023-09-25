Еще 420 захватчиков оказались в мусорных пакетах: потери врага на 25 сентября

Полномасштабная война в Украине длится уже 19 месяцев. За это время наши защитники ликвидировали более 276 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 420 бойцов. Кроме того, Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения, пишет 24 Канал.

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Потери агрессора

Личного состава – около 276 270 (+420),

танков – 4667 (+5),

боевых бронированных машин – 8927 (+13),

артиллерийских систем – 6260 (+27),

РСЗО – 791 (+2),

средств ПВО – 533 (+2),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7),

крылатых ракет – 1518 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8746 (+12),

специальной техники – 918 (+4).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России значительно больше, чем у Украины

Недавно Кирилл Буданов заявил, что потери России выше, чем у Украины. И это несмотря на то, что наши защитники наступают, а оккупанты находятся в обороне.

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – подчеркнул начальник ГУР.