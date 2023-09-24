Все еще выше украинских: Буданов рассказал о потерях россиян

Кирилл Буданов высказался в отношении погибших и раненых российских оккупантов. Он объяснил, как контрнаступление ВСУ повлияло на количество потерь.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал интервью западным СМИ. Одной из тем были потери во время полномасштабной российско-украинской войны.

Читайте также Россия терпит в 7 – 8 раз больше потерь в обороне, чем Украина в наступлении

Что рассказал глава ГУР о потерях

Буданов заявил, что потери России выше, чем у Украины. И это, несмотря на то, что наши защитники наступают, а российские захватчики сидят в обороне.

Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага,

– сказал он.

Главный украинский разведчик подчеркнул, что он не знает точных цифр. Однако он отметил, что все потери Украины выросли в связи с контрнаступлением. Речь идет о погибших и раненых защитниках.

Что предложил разведчик

По его словам, Украине необходимо что-то менять. Ведь у России человеческих ресурсов гораздо больше, чем у нашего государства. Украина не может продолжать сражаться таким образом, потому что это не даст желаемых результатов.

Буданов указал на потребность нашей страны в дополнительных системах оружия и возможностях, которые все еще могут изменить существующий сегодня баланс. Как пояснил глава ГУР, Украине нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать российские командные пункты, материально-технические хранилища и т.д. Он призвал решить вопрос об увеличении общего количества артиллерийских стволов на поле боя.

Другие заявления Буданова