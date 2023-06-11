Один солдат на 48 сантиметров: в британской разведке рассказали о потерях России в Бахмуте
11 июня 2023, 19:17Читати новину українською
Источник:Минобороны Великобритании
Наши воины в Бахмуте наносят безумные потери "второй армии мира". За каждые оккупированные 48 сантиметров города вражеское войско теряло одного солдата.
Об этом рассказали в разведке Великобритании. Там подтверждают, что планы России относительно Бахмута с треском провалились.
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Враг несет бешеные потери
Сообщается, что в феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10 – 14 дней.
Но в Бахмуте на каждые добытые 48 сантиметров приходится один убитый или раненый военный. Украина борется дальше,
– говорится в сообщении.
Кроме того, британская разведка обнародовала видео из уничтоженного оккупантами города.
ВСУ уверенно продвигаются по линии фронта
- Ранее представитель Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый сообщал, что за сутки украинские защитники в направлении Бахмута продвинулись на 1400 метров. Речь идет о нескольких участках фронта.
- Однако, по словам Череватого, продвижение на Бахмутском направлении – это "не сиюминутный прорыв", как было во время деоккупации Харьковщины. Это спланированная постепенная операция. Военное командование тщательно анализирует все бои, благодаря чему украинские военные продолжают властвовать над врагом.
- В Институте изучения войны также отметили, что украинская армия продвигается на востоке Украины. Речь, в частности, о Бахмутском направлении.