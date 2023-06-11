Один солдат на 48 сантиметров: в британской разведке рассказали о потерях России в Бахмуте

Наши воины в Бахмуте наносят безумные потери "второй армии мира". За каждые оккупированные 48 сантиметров города вражеское войско теряло одного солдата.

Об этом рассказали в разведке Великобритании. Там подтверждают, что планы России относительно Бахмута с треском провалились.

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Враг несет бешеные потери

Сообщается, что в феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10 – 14 дней.

Но в Бахмуте на каждые добытые 48 сантиметров приходится один убитый или раненый военный. Украина борется дальше,

– говорится в сообщении.

Кроме того, британская разведка обнародовала видео из уничтоженного оккупантами города.

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