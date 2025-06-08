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24 Канал Новости Украины Более 1100 ликвидированных оккупантов, 42 артсистемы и самолет: потери врага на 8 июня
8 июня, 07:32
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Более 1100 ликвидированных оккупантов, 42 артсистемы и самолет: потери врага на 8 июня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Украинская армия уничтожила 1 120 оккупантов за минувшие сутки, общее количество потерь превысило 996 тысяч.
  • Враг потерял 42 артсистемы, 7 танков, 1 самолет и 158 беспилотников на 8 июня 2025 года.

Украинская армия продолжает наносить врагу сокрушительные потери в технике и личном составе на фронте. За минувшие сутки оккупанты в войне потеряли еще 1 120 своих солдат.

В то же время общее количество ликвидированных захватчиков превысило 996 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у врага на 8 июня 2025 года

  • Личного состава – около 996 150 (+1120),
  • танков – 10 911 (+7),
  • боевых бронированных машин – 22 748 (+11),
  • артиллерийских систем – 28 892 (+42),
  • РСЗВ – 1 410 (+0),
  • средств ПВО – 1 183 (+2),
  • самолетов – 414 (+1),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 651 (+158),
  • крылатых ракет – 3 315 (+7),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 225 (+146),
  • специальной техники – 3 911 (+3).


Потери России в Украине по состоянию на 8 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ 