Более 1100 ликвидированных оккупантов, 42 артсистемы и самолет: потери врага на 8 июня

Украинская армия продолжает наносить врагу сокрушительные потери в технике и личном составе на фронте. За минувшие сутки оккупанты в войне потеряли еще 1 120 своих солдат.

В то же время общее количество ликвидированных захватчиков превысило 996 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у врага на 8 июня 2025 года

Личного состава – около 996 150 (+1120),

танков – 10 911 (+7),

боевых бронированных машин – 22 748 (+11),

артиллерийских систем – 28 892 (+42),

РСЗВ – 1 410 (+0),

средств ПВО – 1 183 (+2),

самолетов – 414 (+1),

вертолетов – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 651 (+158),

крылатых ракет – 3 315 (+7),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 51 225 (+146),

специальной техники – 3 911 (+3).



Потери России в Украине по состоянию на 8 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ