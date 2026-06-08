Минус более 1300 оккупантов, 3 РСЗО, ПВО, танки: потери врага на 8 июня

Россияне продолжают нести огромные потери в войне против Украины. За последние сутки оккупанты потеряли еще 1 330 своих солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. К теме Есть 2 фактора: в 3 армейском корпусе объяснили, почему можно говорить о преимуществе ВСУ на фронте Какие потери врага по состоянию на 8 июня 2026 года? Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.26 ориентировочно составили: личного состава – 1 374 950 (+1 330) человек

танков – 11 997 (+8)

боевых бронированных машин – 24 705 (+5)

артиллерийских систем – 43 564 (+85)

РСЗО – 1 847 (+3)

средств ПВО – 1 409 (+2)

самолетов – 436 (+0)

вертолетов – 353 (+0)

наземных робототехнических комплексов – 1 607 (+12)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 336 224 (+2 161)

крылатые ракеты – 4 733 (+0)

корабли/катера – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 104 414 (+363)

специальная техника – 4 259 (+2)

Потери врага на 8 июня 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ Напомним, Силы беспилотных систем сообщили о поражении пункта временной дислокации бригады "Терек" на временно оккупированной территории Луганской области. Часть зданий на территории комплекса подверглась значительным разрушениям. А в ГУР МО показали, как минусуют технику и пехоту оккупантов на Запорожском направлении. Под огневым поражением украинских разведчиков оказались средства связи противника, разнообразная военная техника, российские беспилотники, транспортные средства и личный состав оккупационной армии.