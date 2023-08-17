ВСУ "минуснули" еще более 4 сотен оккупантов: потери врага на 17 августа
17 августа 2023, 07:49Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают терять свой личный состав и военную технику на фронте. Так, в 540-й день войны армия страны-агрессорки потеряла 480 единиц личного состава.
Таким образом, общее количество потерь российской армии против нашего государства составляет 256 050 единиц оккупантов. К тому же захватчики имеют огромное количество потерь в своей технике.
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Какие потери российской армии в технике
За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили:
- танков – 4329 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин – 8 398 (+18) единиц,
- артиллерийских систем – 5169 (+17) единицы;
- РСЗО – 714 единиц;
- средства ПВО – 486 (+1) единицы;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 314 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24) единицы;
- крылатые ракеты – 1 406 (+2) единицы;
- корабли/катера – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27) единица;
- специальная техника – 773 единицы.
Потери врага на 17 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне имеют безумные потери на войне против Украины
- В Центре национального сопротивления 16 августа сообщили, что среди жителей временно оккупированного города Горловка достаточно много погибших. По предварительным данным, погибли более 20 тысяч жителей, которых россияне мобилизовали на войну против нашего государства.
- Активно работают по врагу и украинские системы HIMARS. Так, в сети появилось видео, где украинские военные ювелирно уничтожили полигон оккупантов и "задвохсотили" весь находившийся там личный состав.
- Имеет урон также и российское военное командование. В частности, только за 16 августа стало известно о смерти экс-заместителя главы минобороны России Сергея Шойгу – Геннадия Жидко. А впоследствии сообщили о гибели еще одного путинского генерала – Геннадия Лопырева.
- Работают Силы обороны по кафирам и на левом берегу Херсонской области. Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 17 августа заявила, что наши военные успешно уничтожили 3 вражеских лодки в дельте реки Днепр.