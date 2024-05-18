Еще 1210 оккупантов попали на "концерт к Кобзону": потери врага по состоянию на 18 мая

18 мая 2024, 07:42
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают наносить врагу большие потери в личном составе на фронте. В течение последних суток нашим защитникам удалось уничтожить еще 1 210 оккупантов.

Таким образом общее количество потерь российской армии составило 491 080 единиц оккупантов. Стоит отметить, что количество ликвидированных россиян увеличилось с началом наступления врага в Харьковской области.

Интересно Угрожал захватить Харьков, однако не получилось: на фронте погиб слишком самоуверенный оккупант

Потери врага на войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • танков – 7 560 (+13);
  • боевых бронированных машин – 14 595 (+43);
  • артиллерийских систем – 12 639 (+36);
  • РСЗО – 1 071 (+0);
  • средств ПВО – 801 (+1);
  • самолетов – 354 (+1);
  • вертолетов – 326 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 108 (+35);
  • крылатых ракет – 2 203 (+3);
  • кораблей/катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17 169 (+65);
  • специальной техники – 2 075 (+6).


Потери врага по состоянию на 18 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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Украинские защитники ночью уничтожили все “Шахеды” врага

  • Российская армия ночью 18 мая запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей из-за этого раздавалась воздушная тревога.
  • Карта воздушных тревог "краснела" с Востока до западных областей. В частности, "Шахэды" долетели до Винницкой и Житомирской областей, тревога также звучала и на Юге.
  • Уже утром Воздушные силы рассказали, что ночью враг запускал 13 беспилотников типа "Шахед" по Украине. Нашим защитникам удалось уничтожить все вражеские ударные дроны-камикадзе.
  • Военные также отметили, что ударные дроны запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия. Враг постоянно использует эти направления для того, чтобы атаковать наше государство.
  • Все ударные дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях. Это удалось сделать силами зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Автор: Владислав Кравцов