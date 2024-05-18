Еще 1210 оккупантов попали на "концерт к Кобзону": потери врага по состоянию на 18 мая

Украинские защитники продолжают наносить врагу большие потери в личном составе на фронте. В течение последних суток нашим защитникам удалось уничтожить еще 1 210 оккупантов.

Таким образом общее количество потерь российской армии составило 491 080 единиц оккупантов. Стоит отметить, что количество ликвидированных россиян увеличилось с началом наступления врага в Харьковской области.

Интересно Угрожал захватить Харьков, однако не получилось: на фронте погиб слишком самоуверенный оккупант

Потери врага на войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

танков – 7 560 (+13);

боевых бронированных машин – 14 595 (+43);

артиллерийских систем – 12 639 (+36);

РСЗО – 1 071 (+0);

средств ПВО – 801 (+1);

самолетов – 354 (+1);

вертолетов – 326 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 108 (+35);

крылатых ракет – 2 203 (+3);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 17 169 (+65);

специальной техники – 2 075 (+6).



Потери врага по состоянию на 18 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские защитники ночью уничтожили все “Шахеды” врага

Российская армия ночью 18 мая запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей из-за этого раздавалась воздушная тревога.

Карта воздушных тревог "краснела" с Востока до западных областей. В частности, "Шахэды" долетели до Винницкой и Житомирской областей, тревога также звучала и на Юге.

Уже утром Воздушные силы рассказали, что ночью враг запускал 13 беспилотников типа "Шахед" по Украине. Нашим защитникам удалось уничтожить все вражеские ударные дроны-камикадзе.

Военные также отметили, что ударные дроны запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия. Враг постоянно использует эти направления для того, чтобы атаковать наше государство.

Все ударные дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях. Это удалось сделать силами зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.