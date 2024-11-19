Минус более 1600 оккупантов, десятки танков и артсистем: потери врага 19 ноября

19 ноября 2024, 07:37
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия продолжает нести огромные потери на войне против Украины. За минувшие сутки враг потерял еще 1 610 солдат на фронте.

Таким образом общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 724 050 единиц личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери российской армии в войне 19 ноября

За прошедшие сутки российская армия имела такие потери в технике:

  • танков – 9 382 (+17),
  • боевых бронированных машин – 19 092 (+33),
  • артиллерийских систем – 20 632 (+46),
  • РСЗО – 1 252 (+0),
  • средств ПВО – 999 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 111 (+38),
  • крылатых ракет – 2 754 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 548 (+120),
  • специальной техники – 3 672 (+17).


Потери врага на 19 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ