Почти 1700 оккупантов, десятки артсистем, ББМ и другой техники: потери врага на 20 ноября

20 ноября 2024, 07:49
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Автор: Анжелика Байбак

Российская армия продолжает терять в войне личный состав и технику. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 690 оккупантов.

В общем, потери России среди личного состава уже достигают 725 740 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 725 740 (+1690) человек,
  • танков – 9 390 (+8),
  • боевых бронированных машин – 19 119 (+27),
  • артиллерийских систем – 20681 (+49),
  • РСЗВ – 1252 (+0),
  • средства ПВО – 1001 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 202 (+91),
  • крылатые ракеты – 2 756 (+2),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 648 (+100),
  • специальная техника – 3 674 (+2).


Потери врага в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН заявил, что потери России в войне с Украиной соизмеримы с потерями в Афганистане за 10 лет. Он отметил, что Россия ежедневно теряет около полутора тысяч раненых и убитых.