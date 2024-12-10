Минус еще 1350 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 10 декабря

Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 350 оккупантов.

Общие потери оккупантов уже достигают 755 940 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Второй раз за месяц: разведка Британии показала спутниковые снимки уничтожения С-400 в Крыму

Актуальная статистика потерь России

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 755 940 (+1350) человек,

танков – 9 524 (+5),

боевых бронированных машин – 19 596 (+7),

артиллерийских систем – 21 064 (+3),

РСЗВ – 1253 (+0),

средства ПВО – 1 023 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14),

крылатые ракеты – 2 859 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48),

специальная техника – 3637 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, Силы обороны отбили вражеский штурм на Покровск. Во время боя украинские защитники уничтожили около 15 оккупантов, а также взорвали мост, чем нарушили логистику врага.