Минус еще 1350 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 10 декабря
10 декабря 2024, 07:33Читати новину українською
Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 350 оккупантов.
Общие потери оккупантов уже достигают 755 940 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь России
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 755 940 (+1350) человек,
- танков – 9 524 (+5),
- боевых бронированных машин – 19 596 (+7),
- артиллерийских систем – 21 064 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- средства ПВО – 1 023 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14),
- крылатые ракеты – 2 859 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48),
- специальная техника – 3637 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, Силы обороны отбили вражеский штурм на Покровск. Во время боя украинские защитники уничтожили около 15 оккупантов, а также взорвали мост, чем нарушили логистику врага.