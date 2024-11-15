Еще 1520 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 ноября
15 ноября 2024, 07:41Читати новину українською
Российская армия продолжает нести колоссальные потери как в живой силе, так и в технике. Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 1520 оккупантов.
Общие потери врага достигают 717 590 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:
- личного состава – около 717 590 (+1520) человек,
- танков – 9 330 (+11),
- боевых бронированных машин – 18 968 (+21),
- артиллерийских систем – 20 492 (+20),
- РСЗВ – 1 252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34),
- крылатых ракет – 2 641 (+1),
- кораблей /катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29167 (+77),
- специальной техники – 3 645 (+16).