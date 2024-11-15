Еще 1520 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 ноября

15 ноября 2024, 07:41
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Автор: Анжелика Байбак

Российская армия продолжает нести колоссальные потери как в живой силе, так и в технике. Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 1520 оккупантов.

Общие потери врага достигают 717 590 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:

  • личного состава – около 717 590 (+1520) человек,
  • танков – 9 330 (+11),
  • боевых бронированных машин – 18 968 (+21),
  • артиллерийских систем – 20 492 (+20),
  • РСЗВ – 1 252 (+0),
  • средств ПВО – 999 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34),
  • крылатых ракет – 2 641 (+1),
  • кораблей /катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29167 (+77),
  • специальной техники – 3 645 (+16).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ