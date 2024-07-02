Еще почти 1300 оккупантов и более 180 единиц техники: колоссальные потери врага на 2 июля

2 июля 2024, 07:21
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, в течение суток украинские защитники ликвидировали 1 280 оккупантов.

В общем, в течение июня Силы обороны ликвидировали более 30 тысяч российских военных. Кроме того, ВСУ уничтожили немало вражеской техники.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла:

  • личного состава – около 545 090 (+1280) человек,
  • танков – 8 107 (+8),
  • боевых бронированных машин – 15 566 (+16),
  • артиллерийских систем – 14 655 (+56),
  • РСЗВ – 1 114 (+3),
  • средства ПВО – 874 (+0),
  • самолетов – 360 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 641 (+21),
  • крылатые ракеты – 2 335 (+2),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 787 (+74),
  • специальная техника – 2452 (+4).


Потери России в войне по состоянию на 2 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Анжеліка Байбак