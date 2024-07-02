Еще почти 1300 оккупантов и более 180 единиц техники: колоссальные потери врага на 2 июля

Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, в течение суток украинские защитники ликвидировали 1 280 оккупантов.

В общем, в течение июня Силы обороны ликвидировали более 30 тысяч российских военных. Кроме того, ВСУ уничтожили немало вражеской техники.

Важно Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении, – Генштаб

Какие потери России в войне

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла:

личного состава – около 545 090 (+1280) человек,

танков – 8 107 (+8),

боевых бронированных машин – 15 566 (+16),

артиллерийских систем – 14 655 (+56),

РСЗВ – 1 114 (+3),

средства ПВО – 874 (+0),

самолетов – 360 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 641 (+21),

крылатые ракеты – 2 335 (+2),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 19 787 (+74),

специальная техника – 2452 (+4).



Потери России в войне по состоянию на 2 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ