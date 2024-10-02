"Минус" еще 1130 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 2 октября

2 октября 2024, 07:40
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Автор: Анжелика Байбак

Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 130 оккупантов.

Кроме того, ВСУ также уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:

  • личного состава – около 655 560 (+1130) человек,
  • танков – 8 887 (+4),
  • боевых бронированных машин – 17 579 (+32),
  • артиллерийских систем – 18 869 (+14),
  • РСЗВ – 1 204 (+0),
  • средства ПВО – 963 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 348 (+26),
  • крылатые ракеты – 2 613 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 692 (+71),
  • специальная техника – 3 318 (+4).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежедневно теряет около 1 тысячи солдат. Так, в Альянсе оценивают потери оккупантов как около 500 тысяч убитыми и ранеными.