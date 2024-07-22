Еще более 1000 зрителей на концерте Кобзона: потери врага на 22 июля

Российская армия продолжает нести колоссальные потери на фронте. Так, за прошедшие сутки у оккупантов "минус" 1050 человек.

Силы обороны Украины также наносят ощутимые потери в технике. К примеру, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили пусковую ЗРК "Бук-М1" оккупантов, а видео точной работы опубликовали в сети.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 567760 (+1050) человек;

танков – 8284 (+18);

боевых бронированных машин – 15 980 (+17);

артиллерийских систем – 15637 (+51);

РСЗО – 1123 (+2);

средства ПВО – 900 (+4);

самолетов – 362 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12475 (+73);

крылатые ракеты – 2401 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 21 138 (+102);

специальная техника – 2637 (+21);

Потери врага на 22 июля / Фото Генштаб