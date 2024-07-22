Еще более 1000 зрителей на концерте Кобзона: потери врага на 22 июля

22 июля 2024, 07:31
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает нести колоссальные потери на фронте. Так, за прошедшие сутки у оккупантов "минус" 1050 человек.

Силы обороны Украины также наносят ощутимые потери в технике. К примеру, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили пусковую ЗРК "Бук-М1" оккупантов, а видео точной работы опубликовали в сети.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 567760 (+1050) человек;
  • танков – 8284 (+18);
  • боевых бронированных машин – 15 980 (+17);
  • артиллерийских систем – 15637 (+51);
  • РСЗО – 1123 (+2);
  • средства ПВО – 900 (+4);
  • самолетов – 362 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12475 (+73);
  • крылатые ракеты – 2401 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 138 (+102);
  • специальная техника – 2637 (+21);

Потери врага на 22 июля / Фото Генштаб

Автор: Анжеліка Байбак