Укр Рус
24 Канал Новости Украины Щедрый подарок от ВСУ ко Дню защитника отечества: стали известны потери России на 23 февраля
23 февраля, 06:31
3
Обновлено - 06:33, 23 февраля

Щедрый подарок от ВСУ ко Дню защитника отечества: стали известны потери России на 23 февраля

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • По состоянию на 23 февраля 2026 года Россия потеряла около 1260500 военных, 11696 танков и 24082 боевых бронированных машин.
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет целью уничтожать по меньшей мере 50 тысяч российских солдат в месяц.

Россия и в дальнейшем пытается захватить как можно больше украинской земли. Силы обороны делают все для того, чтобы эти амбиции оккупантов стоили им очень дорого.

Россия теряет 30 – 35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Кремль платит жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр украинской земли.

Смотрите также "Враг не достиг целей": в СНБО назвали цель ударов россиян по энергетике

Сколько российских оккупантов и техники ликвидировано?

По данным Генштаба, по состоянию на 23 февраля 2026 года – почти через три года после начала полномасштабного вторжения – Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 260 500 (+720) человек;
  • танков – 11 696 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 082 (+13);
  • артиллерийских систем – 37 510 (+40);
  • РСЗО – 1 654 (+2);
  • средства ПВО – 1304 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 348 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765);
  • крылатые ракеты – 4 347 (+33);
  • корабли/катера – 29 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 636 (+136);
  • специальная техника – 4073 (+0).

Потери России на 23 февраля 2026 год / Фото Генштаб

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет целью уничтожать не менее 50 тысяч российских солдат в месяц. Это будет ощутимый для России уровень потерь, который Путин не сможет игнорировать.

По словам главкома Александра Сырского, в 2025 году потери российской армии впервые превысили уровень набора. Россия мобилизовала 406 тысяч человек, тогда как общие потери составили около 418 тысяч.

Что известно о последних ударах Украины по захватчикам?