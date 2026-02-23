Щедрый подарок от ВСУ ко Дню защитника отечества: стали известны потери России на 23 февраля
- По состоянию на 23 февраля 2026 года Россия потеряла около 1260500 военных, 11696 танков и 24082 боевых бронированных машин.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет целью уничтожать по меньшей мере 50 тысяч российских солдат в месяц.
Россия и в дальнейшем пытается захватить как можно больше украинской земли. Силы обороны делают все для того, чтобы эти амбиции оккупантов стоили им очень дорого.
Россия теряет 30 – 35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Кремль платит жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр украинской земли.
Смотрите также "Враг не достиг целей": в СНБО назвали цель ударов россиян по энергетике
Сколько российских оккупантов и техники ликвидировано?
По данным Генштаба, по состоянию на 23 февраля 2026 года – почти через три года после начала полномасштабного вторжения – Россия потеряла:
- личного состава – около 1 260 500 (+720) человек;
- танков – 11 696 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 082 (+13);
- артиллерийских систем – 37 510 (+40);
- РСЗО – 1 654 (+2);
- средства ПВО – 1304 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765);
- крылатые ракеты – 4 347 (+33);
- корабли/катера – 29 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 636 (+136);
- специальная техника – 4073 (+0).
Потери России на 23 февраля 2026 год / Фото Генштаб
К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет целью уничтожать не менее 50 тысяч российских солдат в месяц. Это будет ощутимый для России уровень потерь, который Путин не сможет игнорировать.
По словам главкома Александра Сырского, в 2025 году потери российской армии впервые превысили уровень набора. Россия мобилизовала 406 тысяч человек, тогда как общие потери составили около 418 тысяч.
Что известно о последних ударах Украины по захватчикам?
- Ракета FP-5 "Фламинго" поразила Уточкинский завод в Удмуртии, возможно, установив рекорд дальности полета крылатой ракеты более 1600 километров. Этот завод стратегически важен для российской оборонной промышленности, поскольку там производят баллистические ракеты для комплексов "Искандер-М".
- В Самарской области России был нанесен удар по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на две промышленные площадки. На предприятии могли гореть по меньшей мере 5 резервуаров.
- Силы обороны Украины уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный Ка-52 на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области России. Атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников. Вертолеты принадлежали 319-му отдельному вертолетному полку и 16-й бригаде армейской авиации вооруженных сил России.