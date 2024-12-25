Минус 1600 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 25 декабря
25 декабря 2024, 07:19Читати новину українською
Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему ощутимые потери в технике и личном составе. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1600 оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 779 320 (+1600) человек,
- танков – 9 628 (+4),
- боевых бронированных машин – 19 923 (+8),
- артиллерийских систем – 21 333 (+10),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- средства ПВО – 1030 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 908 (+74),
- крылатые ракеты – 2 948 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 117 (+31) ,
- специальная техника – 3 667 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ