Минус 1600 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 25 декабря

25 декабря 2024, 07:19
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Автор: Анжелика Байбак

Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему ощутимые потери в технике и личном составе. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1600 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 779 320 (+1600) человек,
  • танков – 9 628 (+4),
  • боевых бронированных машин – 19 923 (+8),
  • артиллерийских систем – 21 333 (+10),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • средства ПВО – 1030 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 908 (+74),
  • крылатые ракеты – 2 948 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32 117 (+31) ,
  • специальная техника – 3 667 (+0).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ