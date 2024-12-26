Еще 1540 оккупантов и более 200 единиц техники: потери врага на 26 декабря
26 декабря 2024, 07:39Читати новину українською
Силы обороны продолжают наносить потери российским захватчикам. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1540 оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России в войне
С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:
- личного состава – около 780 860 (+1540) человек,
- танков – 9 630 (+2),
- боевых бронированных машин – 19 933 (+10),
- артиллерийских систем – 21 357 (+24),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- средства ПВО – 1031 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 971 (+63),
- крылатые ракеты – 3 003 (+55),
- корабли / катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32180 (+63),
- специальная техника – 3 667 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, колоссальные потери враг несет на Херсонщине. Так, во время своих штурмов российская армия теряет целые взводы.