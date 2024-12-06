Минус почти 1700 оккупантов и десятки единиц техники: потери России на 6 декабря
6 декабря 2024, 07:44Читати новину українською
Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносят ему немалые потери. Так, за сутки ВСУ ликвидировали 1660 оккупантов.
Общие потери врага уже достигают 750 610 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь России
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 750 610 (+1660) человек,
- танков – 9 514 (+8),
- боевых бронированных машин – 19 518 (+46),
- артиллерийских систем – 21 043 (+20),
- РСЗВ – 1 253 (+0),
- средства – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46),
- крылатые ракеты – 2 857 (+2),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56),
- специальная техника – 3633 (+3).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в 2025 году Россия может ощутить серьезный дефицит танков. Потери оккупантов в технике настолько велики, что скоро России начнет не хватать советских запасов, которыми она в основном их заполняет.