19 января, 06:57
Новые ошеломляющие цифры: какие потери России в войне на 19 января

Анастасия Колесникова

Россияне продолжаются наступательные действия на разных направлениях фронта. И при этом – гибнут тысячами ежедневно.

Главком Александр Сырский раскрыл потери сторон с обеих сторон. По его словам, уровень украинских потерь уменьшился на 13% в 2025 году, тогда как потери России значительно выросли. За два года, 2024 и 2025, количество погибших и раненых оккупантов составило более 850 000, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне на 19 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 227 440 (+1 020) человек;
  • танков – 11 573 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 922 (+3);
  • артиллерийских систем – 36 333 (+39);
  • РСЗО – 1 617 (+1);
  • средства ПВО – 1278 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765);
  • крылатые ракеты – 4 163 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0); подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 74 876 (+170);
  • специальная техника – 4045 (+1).

Потери России в войне против Украины на 19 января / Фото Генштаб

Что известно о последних ударах Украины по оккупантам?