19 января, 06:57
Новые ошеломляющие цифры: какие потери России в войне на 19 января
Россияне продолжаются наступательные действия на разных направлениях фронта. И при этом – гибнут тысячами ежедневно.
Главком Александр Сырский раскрыл потери сторон с обеих сторон. По его словам, уровень украинских потерь уменьшился на 13% в 2025 году, тогда как потери России значительно выросли. За два года, 2024 и 2025, количество погибших и раненых оккупантов составило более 850 000, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России в войне на 19 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 227 440 (+1 020) человек;
- танков – 11 573 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 922 (+3);
- артиллерийских систем – 36 333 (+39);
- РСЗО – 1 617 (+1);
- средства ПВО – 1278 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765);
- крылатые ракеты – 4 163 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0); подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 876 (+170);
- специальная техника – 4045 (+1).
Потери России в войне против Украины на 19 января / Фото Генштаб
Что известно о последних ударах Украины по оккупантам?
- Партизан движения сопротивления "Атеш" устроил диверсию на электроподстанции в Володарском районе Брянской области. Уничтожение подстанции обесточило объекты, которые поддерживают российскую военную деятельность.
- Украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник". На полигоне также испытывают различные ракетные комплексы, крылатые ракеты и системы противовоздушной обороны.
- Силы обороны Украины попали по объектам ПВО врага в Крыму. В районе Донецка украинские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов.
- Как пишет The New York Times, дроны кардинально изменили боевые действия: дешевые беспилотники массово уничтожают значительно более дорогую технику, в частности танки. Это заставило российскую армию отказаться от традиционных наступлений и перейти к тактике малых групп по 3 – 5 военных. Но такая стратегия не дала результата – продвижение медленное, а потери большие.