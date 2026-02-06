Сотни ликвидированных и сожженная техника: Генштаб назвал впечатляющие потери оккупантов на 6 февраля

Давление по всей линии фронта и бросание всех сил на захват украинских территорий не проходит бесследно для российской армии. Страна-агрессор массово теряет своих военных и технику.

О количестве ликвидированных оккупантов по состоянию на 6 февраля 2026 года сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 1244560 (+720);

танков – 11648 (+6);

боевых бронированных машин – 24007 (+11);

артиллерийских систем – 37014 (+39);

РСЗВ – 1537 (+1);

средств ПВО – 1295 (+2);

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 125920 (+826);

крылатых ракет – 4245;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77311 (+162);

специальной техники – 4063 (+1).



Потери России в войне по состоянию на 6 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба

К тому же, по словам Роберта "Мадьяра" Броуди, в январе Россия призвала в армию около 22 тысяч человек, в то же время ее безвозвратные потери достигли 30 618 военных. В результате разница между пополнением и потерями составила минус 8 618 солдат. Значительную часть этих потерь обеспечили Силы беспилотных систем ВСУ – на их счету 9 381 уничтоженный российский военный, то есть примерно каждый третий ликвидированный оккупант.

