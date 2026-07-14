Сколько оккупантов отправились в ад: потери России на 14 июля

Каждый день Украина наносит врагу сокрушительные потери как в тылу, так и на фронте. Число уничтоженных оккупантов вместе с техникой неуклонно растет.

Например, недавно стало известно о двухэтапной спецоперации "Ашан", в ходе которой Силы обороны уничтожили в общей сложности 1180 единиц вражеской техники в глубоком тылу России. Это помогло значительно подорвать наступательные возможности противника.

Сколько российских солдат погибло с начала войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек;

танков – 12 131 (+6);

боевых бронированных машин – 24 932 (+1);

артиллерийских систем – 45 911 (+46);

РСЗО – 1 931 (+2);

средства ПВО – 1491 (+2);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1905 (+11);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508);

крылатые ракеты – 4 899 (+3);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 119 862 (+330);

специальная техника – 4416 (+4).

Потери России в войне на 14 июля 2026 год / Фото Генштаб

За первое полугодие 2026 года Силы обороны Украины поразили 697 целей на территории России с помощью средств Deep Strike, а также более 7 тысяч объектов – в рамках кампании Middle Strike. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, общие экономические убытки, нанесенные России, составляют не менее 6,1 миллиарда долларов.

Сырский отметил, что благодаря действиям украинских военных темпы наступления российской армии сократились более чем вдвое, а соотношение штурмовых действий Украины и России сейчас составляет примерно 40% к 60%.

В последнее время Украина целенаправленно проводит атаки на российские суда в Азовском море. Всего в период с 6 по 13 июля было нанесено результативных ударов по 105 плавсредствам.

Только за ночь 13 июля Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира.