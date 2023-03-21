Почти тысяча россиян, десятки единиц техники: потери врага по состоянию на 21 марта

Российская армия продолжает нести огромные потери в войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, на 21 марта в Украине уже ликвидировано 166 570 захватчиков.

Только за прошедшие сутки, как свидетельствует статистика Генштаба, Россия потеряла еще 960 военных. Важно отметить, что данные не охватывают раненых оккупантов.

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Потери россиян в технике

танков – 3552 (+15);

боевых бронированных машин – 6879 (+10);

артиллерийских систем – 2586 (+9);

РСЗО – 507 (+0);

средства ПВО – 270 (+0);

самолетов – 305 (+0);

вертолетов – 290 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7);

крылатые ракеты – 907 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5428 (+12);

специальная техника – 266 (+1).



Потери россиян в технике и личном составе

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