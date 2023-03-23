Минус 20 вражеских беспилотников и более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 марта

Враг продолжает нести колоссальные потери как в живой силе, так и технике. Только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась еще 660 бойцами.

Если говорить о всеобщей статистике, то с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 168 150 оккупантов. Подчеркиваем, что это примерные цифры. Точно подсчитать количество уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери россиян в технике

танков – 3 570;

боевых бронированных машин – 6898;

артиллерийских систем – 2 608;

РСЗО – 511;

средств ПВО – 273;

самолетов – 305;

вертолетов – 290;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2203;

крылатых ракет – 909;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5452;

специальной техники – 273.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 23 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Согласно утреннему сведению Генштаба по состоянию на 23 марта, оккупанты не оставляют мечты о полном захвате Луганской и Донецкой областей. Враги продолжают атаковать на 5 направлениях, а на других – ведут оборонительные действия. Наступления ведут на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском

и Шахтерском направлениях.

Только за минувшие сутки украинские Силы обороны отразили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. Оккупанты продолжают терроризировать гражданские и мирные населенные пункты.

В частности, за сутки захватчики цинично ударили по жилому дому Запорожья. Сообщают о погибших и раненых людях.

Кроме того, россияне нанесли 48 авиационных ударов. Пострадали объекты критической инфраструктуры Житомирской и Киевской области. 16 из 21 дронов-камикадзе, которые применили против Украины россияне, сбили ВСУ.

Несмотря на это, к сожалению, есть погибшие и раненые в результате обстрела беспилотниками. Враги также совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом дальнейших ударов остается по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе.

ВСУ доставляют захватчикам немалые хлопоты

Украинская авиация ударила по ЗРК россиян, а также поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники противника. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили: