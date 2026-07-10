Сколько оккупантов отправилось в ад за последние сутки: Генштаб вновь поразил цифрой

Украинские воины успешно уничтожают врага и его технику. Ежедневно на фронте гибнут или получают ранения более тысячи оккупантов.

Кроме того, Силы обороны демонстрируют високие результаты в уничтожении техники. Недавно стало известно о спецоперации "Ашан", в ходе которой наши военные атаковали 1180 российских целей. Благодаря этому были подорваны наступательные возможности врага.

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Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала большой войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 10 июля 2026 года потеряла:

личного состава – около 1 416 280 (+1 460) человек;

танков – 12108 (+1);

боевых бронированных машин – 24 912 (+6);

артиллерийских систем – 45 680 (+52);

РСЗО – 1 923 (+1);

средства ПВО – 1481 (+2);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1865 (+8);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868);

крылатые ракеты – 4 887 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 118 249 (+339);

специальная техника – 4402 (+0).

Потери врага на 10 июля 2026 год / Фото Генштаб

Напомним, на саммите НАТО в Анкаре Владимир Зеленский озвучил количество оккупантов, которых Украина уничтожает ежемесячно. Это около 30 тысяч человек.

Что известно о последних успешных ударах Сил обороны по врагу?

Силы обороны Украины за последние четыре суток поразили 36 российских судов в Азовском и Черном морях. Под удары попали танкеры теневого флота, сухогрузы, паром и буксир, которые перевозили бензин в оккупированный Крым.

8 июля Воздушные силы Украины сбили российский истребитель Су-35 на восточном направлении. Третий армейский корпус опубликовал видео сбитого самолета. Су-35 – один из главных многоцелевых истребителей России.

Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на Гуляйпольском направлении. Стоимость пораженной РСЗО превышает 15 миллионов долларов.