Сколько оккупантов отправилось в ад за последние сутки: Генштаб вновь поразил цифрой
Украинские воины успешно уничтожают врага и его технику. Ежедневно на фронте гибнут или получают ранения более тысячи оккупантов.
Кроме того, Силы обороны демонстрируют високие результаты в уничтожении техники. Недавно стало известно о спецоперации "Ашан", в ходе которой наши военные атаковали 1180 российских целей. Благодаря этому были подорваны наступательные возможности врага.
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Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала большой войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 10 июля 2026 года потеряла:
- личного состава – около 1 416 280 (+1 460) человек;
- танков – 12108 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 912 (+6);
- артиллерийских систем – 45 680 (+52);
- РСЗО – 1 923 (+1);
- средства ПВО – 1481 (+2);
- самолетов – 437 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1865 (+8);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868);
- крылатые ракеты – 4 887 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 118 249 (+339);
- специальная техника – 4402 (+0).
Потери врага на 10 июля 2026 год / Фото Генштаб
Напомним, на саммите НАТО в Анкаре Владимир Зеленский озвучил количество оккупантов, которых Украина уничтожает ежемесячно. Это около 30 тысяч человек.
Что известно о последних успешных ударах Сил обороны по врагу?
Силы обороны Украины за последние четыре суток поразили 36 российских судов в Азовском и Черном морях. Под удары попали танкеры теневого флота, сухогрузы, паром и буксир, которые перевозили бензин в оккупированный Крым.
8 июля Воздушные силы Украины сбили российский истребитель Су-35 на восточном направлении. Третий армейский корпус опубликовал видео сбитого самолета. Су-35 – один из главных многоцелевых истребителей России.
Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на Гуляйпольском направлении. Стоимость пораженной РСЗО превышает 15 миллионов долларов.