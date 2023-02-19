"Всех своих 4 сыновей отдам вам – себе еще рожу": пьяная россиянка пробила новое дно

Российские захватчики продолжают успешно "пакетизироваться". В то же время их родственники не особо и огорчены из-за этого. Кое-кто готов похоронить всех своих детей.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 февраля ликвидировать удалось уже почти 143 тысяч захватчиков. Только за сутки "пакетизировали" 590 окупантов.В то же время гражданки страны-террористки готовы и дальше прятать своих сыновей. Заявление россиянки распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Россиянка хочет похоронить всех сыновей

В то же время гражданки страны-террористки готовы и дальше хоронить своих сыновей. В частности, пьяная россиянка заявила на камеру, что у нее четыре сына. Женщина добавила, что готова отдать их всех, а себе еще родит. Очевидно, ей очень хочется получить новую "Ладу" или хотя бы пачку пельменей.

За что она так не любит своих детей, женщина не уточнила. В то же время, это показывает, что у россиян не было и нет никаких человеческих чувств.

Ликвидированного оккупанта не могут похоронить

В то же время россиянам, желающим "пакетизировать" своих родственников, стоит подготовить хотя бы деньги на их похороны. Потому что иногда выходят непредсказуемые ситуации.

В частности, родственница одного из ликвидированных вагнеровцев просит помочь. Двухсотый уже долгое время лежит у нее в доме. Денег на похороны нет.