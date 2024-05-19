Кремль не сможет игнорировать потери в войне: генерал США сказал, когда это произойдет

Вскоре потери в российской армии достигнут 500 тысяч человек. Над этим ежедневно работают украинские военные. Хотя Кремлю безразличны такие потери в живой силе, однако все может измениться.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал Бен Ходжес – генерал-лейтенант США в отставке. По его словам, для российской верхушки солдаты – это лишь инструмент, который можно использовать.

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Кремлю безразличны потери

Российские войска несут большие потери на поле боя, в том числе и сейчас в Харьковской области. С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия сократилась на 492 290 солдат. В то же время, кажется, что Кремль вообще не учитывает потери своего войска.

Очевидно, для власти в Кремле это вообще не имеет значения. Думаю, что российская власть никогда не занималась своими потерями, российские военные для них – инструмент, который можно использовать и тратить. Поэтому если российское население не решит, что с них уже достаточно – сомнительно, что что-то может измениться,

– отметил Бен Ходжес.

Кроме того, стоит заметить, что россиян из Московской и Петербургской областей фактически вообще не мобилизуют.

"Как по мне, это указывает на то, что Кремль обеспокоен реакцией населения на то, если бы ежедневно проводить сотни похорон в окрестностях Москвы или Петербурга", – заметил генерал-лейтенант США в отставке.

Достаточно ли у России ресурса для новых побед

Хотя Владимир Путин имеет действительно значительные человеческие ресурсы, которые собирает по (почти) всей России, однако для его "аппетитов" этого все равно мало.

Я не вижу того, чтобы у России был такой потенциал, чтобы захватить Харьков или Сумы по состоянию на сегодня. Сейчас, они, конечно, готовы нести любые потери, чтобы достичь своей цели. Но я до сих пор не понимаю, какая у них цель: они хотят захватить Харьков или создать буферную зону на границах? Или, может, это отвлекающий маневр для того, чтобы оттянуть (украинские – 24 Канал) силы с других направлений. Пока не могу сказать,

– отметил Ходжес.

В конце концов, для того, чтобы остановить попытки врага достичь той задачи, которую они перед собой ставили, Украине прежде всего нужна военная помощь. В частности, важно, чтобы наши партнеры как можно быстрее прислали обещанное оружие и боеприпасы.

"Но, должен сказать, Украина также должна решить собственные проблемы с живой силой: увеличить численность армии, чтобы можно было проводить ротации, давать возможность людям отдохнуть, пройти обучение и привлекать новые подразделения к боевым действиям", – добавил Ходжес.

Актуальные потери россиян на войне

За сутки 18 мая украинские военные уничтожили 1210 российских оккупантов. Напомним, что с 24 февраля 2022 года потери в живой силе России достигают почти 500 тысяч.

Кроме того, ВСУ мастерски уничтожают вражескую технику. Так, по состоянию на 19 мая, потери оккупантов составляют: