Россия сняла с сохранения около 40% старых танков
Россия почти наполовину опустошила самый большой состав советской бронетехники. СМИ утверждают, что большую часть техники россияне забрали оттуда после оглашения мобилизации в конце 2022 года.
Российские СМИ сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40 процентов советских танков и боевых машин, размещенных на крупнейшей базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.
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Что показали спутниковые фото
Согласно спутниковым фото Google Earth, за 5 месяцев до полномасштабного вторжения на "Вагжаново" хранили около 3 840 единиц техники, а к маю 2023 количество бронетехники на территории базы сократилось до 2 270 единиц.
То есть, за последние полтора года с базы вывезли около 1 570 единиц танков и боевых машин, при этом большая часть техники (32%) покинула базу после начала мобилизации в сентябре 2022 года.
Потери окупантов в технике
Отметим, что за минувшие сутки украинские военные превратили в утиль еще 10 вражеских танков. В целом, согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения враг потерял 4 254 танка. А также:
- боевых бронированных машин – 8 278,
- артиллерийских систем – 4 996,
- РСЗО – 709,
- средств ПВО – 468,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 312,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 158,
- крылатых ракет – 1 377,
- кораблей /катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 460,
- специальной техники – 737.
К слову, в течение 7 августа ВСУ ликвидировали еще 560 российских военных. В общей сложности потери врага в живой силе выросли до 250 800.