Перевели войска в режим камикадзе, – комбат ответил, почему россияне активизировались на Харьковщине

Россия сейчас пытается достичь максимальных успехов на поле боя. Но такие намерения имеют свои нюансы, которые влияют на армию оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что усиленно атакует на Харьковщине. При этом они несут реально огромные потери.

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Что известно о потерях России

Как отметил Федоренко, сейчас Россия пытается достичь максимальных успехов на фронте, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп. Ведь непонятно, как все будет происходить дальше.

Корректно было бы сказать, что враг перевел свои войска в режим камикадзе. Им нужен результат на поле боя. Уже в январе в США будет новый президент. Какими будут его решения по войне в Украине – большой вопрос. Думаю, что в команде Трампа еще не приняли финальных решений. Россия четко понимает, что ей надо максимальный результат. Они хотят оперативные успехи, но получаются только тактические,

– сказал военный.

При этом на тех участках, где враг продвигается, он несет просто колоссальные потери в живой силе. В информационном пространстве России уже звучат тезисы, что страна-агрессор исчерпает возможности для ведения высокоинтенсивных штурмовых действий уже весной 2025 года. Все из-за гигантских потерь.

Потери России несоизмеримы с возможностью мобилизации и подготовки нового ресурса. В России действует "понятийный" договор. Люди идут убивать за деньги. Им прощают кредиты и так далее. Но чем больше потерь – тем меньше желающих подписывать контракты,

– отметил Федоренко.

Напомним, по состоянию на 4 декабря Россия потеряла более 747 тысяч личного состава. За минувшие сутки наши защитники уничтожили 1670 оккупантов.