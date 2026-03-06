ВСУ минусовали более 900 оккупантов и разбили вертолет: потери врага на 6 марта

Российская армия несет немалые потери в войне против Украины. За четыре года полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали около 1 271 350 оккупантов и еще больше военной техники.

Инфографику о потерях врага за последние сутки добавил Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери врага на 6 марта?

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 1 271 350 (+950) человек;

танков – 11 734 (+7);

боевых бронированных машин – 24 148 (+6);

артиллерийских систем – 37 960 (+45);

РСЗВ – 1 669 (+2);

средства ПВО – 1 320 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609);

крылатые ракеты – 4 384 (+0);

корабли/катера – 30 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 81 642 (+208);

специальная техника – 4 080 (+1).



Потери армии России по состоянию на 6 марта 2026 года / Фото Генштаб

