Вночі 5 березня бійці Військово-Морських сил ЗСУ спільно із ССО знищили ворожий вертоліт Ка-27 , під час того, як він намагався здійснити посадку на майданчику бурової установки "Сиваш". Вертоліт використовували для пошуку субмарин та патрулювання акваторії.

Відомо, що під час цієї операції також було успішно уражено російську бурову платформу "Сиваш", що розташована на Голіцинському газовому родовищі, в акваторії Чорного моря. Її застосовували як майданчик для ведення розвідки та передачі сигналів зв'язку. Крім того, ворог розміщував там свої комплекси РЕБ та засоби ППО малої дальності.