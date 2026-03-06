Инфографику о потерях врага за последние сутки добавил Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери врага на 6 марта?
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 271 350 (+950) человек;
- танков – 11 734 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 148 (+6);
- артиллерийских систем – 37 960 (+45);
- РСЗВ – 1 669 (+2);
- средства ПВО – 1 320 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609);
- крылатые ракеты – 4 384 (+0);
- корабли/катера – 30 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 81 642 (+208);
- специальная техника – 4 080 (+1).
Потери армии России по состоянию на 6 марта 2026 года / Фото Генштаб
Силы обороны уничтожают важные объекты врага: что известно?
Ночью 5 марта бойцы Военно-Морских сил ВСУ совместно с ССО уничтожили вражеский вертолет Ка-27, во время того, как он пытался совершить посадку на площадке буровой установки "Сиваш". Вертолет использовали для поиска субмарин и патрулирования акватории.
Известно, что во время этой операции также было успешно поражено российскую буровую платформу "Сиваш", расположенная на Голицынском газовом месторождении, в акватории Черного моря. Ее применяли как площадку для ведения разведки и передачи сигналов связи. Кроме того, враг размещал там свои комплексы РЭБ и средства ПВО малой дальности.
В ночь на 2 марта украинские силы, в частности СОУ и СБУ, ударили более 200 единицами беспилотников по порту "Новороссийск". Удару подверглись морской тральщик "Валентин Пикуль" и противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". В результате атаки 14 оккупантов ранены, еще 3 – погибли.