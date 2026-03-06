Инфографику о потерях врага за последние сутки добавил Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери врага на 6 марта?

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 1 271 350 (+950) человек;
  • танков – 11 734 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 148 (+6);
  • артиллерийских систем – 37 960 (+45);
  • РСЗВ – 1 669 (+2);
  • средства ПВО – 1 320 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609);
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0);
  • корабли/катера – 30 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 81 642 (+208);
  • специальная техника – 4 080 (+1).

Потери армии России по состоянию на 6 марта 2026 года
Силы обороны уничтожают важные объекты врага: что известно?

  • Ночью 5 марта бойцы Военно-Морских сил ВСУ совместно с ССО уничтожили вражеский вертолет Ка-27, во время того, как он пытался совершить посадку на площадке буровой установки "Сиваш". Вертолет использовали для поиска субмарин и патрулирования акватории.

  • Известно, что во время этой операции также было успешно поражено российскую буровую платформу "Сиваш", расположенная на Голицынском газовом месторождении, в акватории Черного моря. Ее применяли как площадку для ведения разведки и передачи сигналов связи. Кроме того, враг размещал там свои комплексы РЭБ и средства ПВО малой дальности.

  • В ночь на 2 марта украинские силы, в частности СОУ и СБУ, ударили более 200 единицами беспилотников по порту "Новороссийск". Удару подверглись морской тральщик "Валентин Пикуль" и противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". В результате атаки 14 оккупантов ранены, еще 3 – погибли.