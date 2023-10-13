Более 1000 россиян, 44 артсистемы и 26 танков: потери врага на 13 октября
13 октября 2023, 08:08Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают мощно уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, только за минувшие сутки было ликвидировано 1 030 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже лишилась 285 920 бойцов. Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои на линии фронта продолжаются.
Обратите внимание Российские ДРГ пытались маневрировать: ВСУ уничтожили еще 7 вражеских лодок
Актуальные потери России на фронте
- танков – 4931 (+26) ед,
- боевых бронированных машин – 9313 (+49) ед,
- артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,
- РСЗО – 811 (+0) ед,
- средства ПВО – 546 (+1) ед,
- самолетов – 316 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
- крылатые ракеты – 1531 (+0),
- корабли /катера – 20 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,
- специальная техника – 967 (+1).
ВСУ мощно уничтожают врага
- По состоянию на 13 октября в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Кроме того, подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.
- Также захватчики потеряли бронетехнику в количестве, по меньшей мере, батальонной тактической группы (БТГ) во время наступательных операций вокруг Авдеевки. Так, с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.
- Аналитики говорят, что по скромным оценкам украинские силы уничтожили по меньшей мере 36 российских бронетехник, включая танки, бронетранспортеры и транспортные средства.