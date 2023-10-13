Более 1000 россиян, 44 артсистемы и 26 танков: потери врага на 13 октября

13 октября 2023, 08:08
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинские защитники продолжают мощно уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, только за минувшие сутки было ликвидировано 1 030 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже лишилась 285 920 бойцов. Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои на линии фронта продолжаются.

Обратите внимание Российские ДРГ пытались маневрировать: ВСУ уничтожили еще 7 вражеских лодок

Актуальные потери России на фронте

  • танков – 4931 (+26) ед,
  • боевых бронированных машин – 9313 (+49) ед,
  • артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,
  • РСЗО – 811 (+0) ед,
  • средства ПВО – 546 (+1) ед,
  • самолетов – 316 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
  • крылатые ракеты – 1531 (+0),
  • корабли /катера – 20 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,
  • специальная техника – 967 (+1).


Потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают врага

  • По состоянию на 13 октября в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Кроме того, подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.
  • Также захватчики потеряли бронетехнику в количестве, по меньшей мере, батальонной тактической группы (БТГ) во время наступательных операций вокруг Авдеевки. Так, с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.
  • Аналитики говорят, что по скромным оценкам украинские силы уничтожили по меньшей мере 36 российских бронетехник, включая танки, бронетранспортеры и транспортные средства.
Автор: Софія Ропан