Более 500 россиян, ПВО, РСЗО, танки и машины: потери врага на 23 сентября
23 сентября 2023, 09:03Читати новину українською
Кремль дальше пытается тщетно захватить Украину, однако только несет потери. Так, за прошедшие сутки враг потерял на войне в Украине уже 510 солдат.
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла 275 460 единиц личного состава. Но подсчитать точное количество потерь в условиях активных боев трудно, поэтому в Генштабе говорили, что они могут быть больше.
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Какие потери врага в технике на войне
- танков – 4655 (+11);
- боевых бронированных машин – 8912 (+21);
- артиллерийских систем – 6210 (+33);
- РСЗО – 789 (+4);
- средства ПВО – 530 (+2);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8);
- крылатые ракеты – 1518 (+1);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26);
- специальная техника – 912(+0).
Потери россиян на войне в Украине / Инфографика 24 Канала
Потери россиян на фронте в Украине
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потери наших военных даже при контрнаступлении Вооруженных Сил Украины одинаково меньше, чем у россиян, которые обороняются.
- Перед этим представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш объяснял, что украинские военные продолжают наносить россиянам огневые поражения там, где они того меньше всего ожидают. Именно поэтому потери у российских захватчиков при обороне в 7 – 8 раз больше, чем у Украины во время наступления.
- Кроме того, россияне на войне в Украине иногда атакуют сами себя. Так, 47 отдельная механизированная бригада зафиксировала, как россиян сначала атаковал танк своих собратьев, затем – бронированные машины. После этого вражеский десант высадился и прыгнул в траншеи. Далее по россиянам ударил их же "Солнцепек". Видео, как россияне уничтожали своих можно посмотреть здесь.