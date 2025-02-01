Бойцы бригады "Гарт" поразили позиции и фортификации врага: обезврежены 28 оккупантов

Украинские военные продолжают удерживать позиции на фронте, несмотря на наступательные усилия врага. Также Россия несет существенные потери.

Украинские военные держат оккупантов возле Волчанска под пристальным наблюдением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".

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Наши силы работают по врагу

Любое движение на вражеских позициях под Волчанском попадает под внимание аэроразведки бригады "Гарт".

Ребята сразу передают координаты артиллеристам и те отрабатывают по противнику как положено,

– говорится в сообщении.

В частности, известно, что удалось поразить минометную позицию, БТР-80, точку взлета беспилотных летательных аппаратов противника, а также ряд фортификационных сооружений. Также отметили, что удалось обезвредить 28 оккупантов.

Россияне терпят поражения: смотрите видео

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили много вражеской техники. Общие боевые потери России достигают 839 тысяч захватчиков.