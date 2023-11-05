"Улетели в ад": ВСУ ликвидировали представителя СК России и комбата батальона "Терек"

ВСУ наносят немалые потери врагу, ликвидируя личный состав и технику. Особенно для оккупантов ощутимы потери среди командования и офицерского состава.

Так, наши защитники ликвидировали командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр", а также полковника, российского следственного комитета Виктора Передерия. О "героических потерях" в так называемой "спецоперации" сообщают и росСМИ, передает 24 Канал.

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ВСУ ликвидировали комбата и полковника

На войне был ликвидирован кафир Виктор Передерий – полковник, сотрудник судебно-экспертного центра следственного комитета России. Как сообщают российские пропагандисты, он "героически погиб во время спецоперации".

Известно, что Передерий подписал контракт с российским минобороны в апреле 2023 года. Впрочем, пропагандисты не сообщают, где и когда погиб оккупант.



ВСУ ликвидировали российского полковника Виктора Передерия / Фото росСМИ

Подполковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" также сообщил, что на фронте также ликвидировали российского командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр". При каких обстоятельствах оккупант "отправился на концерт к Кобзону" – неизвестно. Впрочем, в сети можно найти информацию, что батальон "Терек" воюет против Украины на территории Донецкой области.

Утрату подтверждают и российские пропагандисты, которые "чествуют героя". Из этих сообщений стало известно, что Попов был кавалером двух орденов мужества и других российских государственных наград. Ликвидированный комбат также являлся участником войны в Афганистане и Чечне.



ВСУ ликвидировали комбата "Терек" Владимира Попова / Фото с росСМИ

Актуальные потери врага

. Батальон "Терек" оккупанты сформировали летом 2022 года. В его состав преимущественно входят добровольцы из так называемых "русских казачьих формирований". В сети сообщают, что в батальон завербовали около 1200 "добровольцев".

С 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла: