Украинские защитники совершили серию успешных ударов по колонне вражеских танков: мощное видео
Источник:Президентская бригада ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток, чтобы захватить хотя бы клочок украинской земли. Однако их оккупационные амбиции вылезают для них "боком".
Так, украинские защитники осуществили ряд успешных ударов по колонне российских танков, которые шли в наступление. Впрочем, очевидно оккупантам “не повезло”, поскольку они попали под мощные удары “птичек” Сил обороны Украины.
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Поразили сразу несколько танков
Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины обнародовали мощное видео отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Бойцы подразделения BULAVA нанесли серию точных ударов по колонне вражеских танков, которая пыталась идти в наступление.
Подразделение BULAVA Отдельной президентской бригады своеобразно отмечает Пасху. Отработали по колонне танков, которая шла в наступление. "Побили яйца" россиянам, уничтожили планы, дали отдохнуть вечным сном экипажу. Настроение – праздничное,
– говорится в сообщении Президентской бригады ВСУ.
Украинские бойцы ударили по колонне вражеских танков: смотрите видео
Заметим, что в течение последних суток Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники. Так, общие потери агрессора уже превысили ориентировочно 476 тысяч бойцов.
Потери врага во время войны в Украине: последние новости
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- В частности, операторы одного из подразделений ССО уничтожили российский "Бук-М1". В пуско-зарядной установке было 6 ракет. Операторы ССО опубликовали видеоподтверждение поражения зенитно-ракетного комплекса. На кадрах видно момент попадания и длительную детонацию.