ВСУ уничтожили 2 вражеские пушки и миномет: кадры ювелирной работы
Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в технике. Так, ВСУ уничтожили две гаубицы 2А65 "Мста-Б" и миномет на Запорожском направлении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола.
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Как воины уничтожили технику оккупантов в Запорожье
Артиллеристы 44 ОАБр провели ювелирную работу на Запорожском направлении и уничтожили сразу 3 единицы вражеской техники. Так, украинские защитники ликвидировали две гаубицы 2А65 "Мста-Б", которую замаскировал враг. Кроме того, ВСУ "минуснули" миномет оккупантов.
Каждый выстрел – это уменьшение вражеского вооружения и еще один шаг к победе. Работаем, пока последний оккупант не покинет нашу землю!
– отметили в 44 ОАБр.
44 ОАБр уничтожила вражескую технику: смотрите видео
К слову, по состоянию на 6 февраля украинские защитники уже уничтожили:
- танков – 9 965,
- боевых бронированных машин – 20 737,
- артиллерийских систем – 22 753,
- РСЗО – 1 271,
- средств ПВО – 1 055,
- самолетов – 369,
- вертолетов – 331,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185,
- кораблей/катеров – 28,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 211,
- специальной техники – 3 737.