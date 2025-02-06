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24 Канал Новости Украины ВСУ уничтожили 2 вражеские пушки и миномет: кадры ювелирной работы
6 февраля, 13:33
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ВСУ уничтожили 2 вражеские пушки и миномет: кадры ювелирной работы

Анжелика Байбак

Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в технике. Так, ВСУ уничтожили две гаубицы 2А65 "Мста-Б" и миномет на Запорожском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола.

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Как воины уничтожили технику оккупантов в Запорожье

Артиллеристы 44 ОАБр провели ювелирную работу на Запорожском направлении и уничтожили сразу 3 единицы вражеской техники. Так, украинские защитники ликвидировали две гаубицы 2А65 "Мста-Б", которую замаскировал враг. Кроме того, ВСУ "минуснули" миномет оккупантов.

Каждый выстрел – это уменьшение вражеского вооружения и еще один шаг к победе. Работаем, пока последний оккупант не покинет нашу землю!
– отметили в 44 ОАБр.

44 ОАБр уничтожила вражескую технику: смотрите видео

К слову, по состоянию на 6 февраля украинские защитники уже уничтожили:

  • танков – 9 965,
  • боевых бронированных машин – 20 737,
  • артиллерийских систем – 22 753,
  • РСЗО – 1 271,
  • средств ПВО – 1 055,
  • самолетов – 369,
  • вертолетов – 331,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185,
  • кораблей/катеров – 28,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 211,
  • специальной техники – 3 737.