Уже более 63 тысяч оккупантов и почти 300 ракет: потери врага по состоянию на 11 октября
11 октября 2022 , 09:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны погибли уже 63 110 русских захватчиков. Украинские защитники ежедневно ликвидируют пришедших на нашу землю убивать.
За прошедшие сутки враг понес немалые потери. Согласно данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать еще 240 российских захватчиков. Jnметим, что соответствующие цифры приблизительные, ведь точно подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий невозможно.
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Потери врага в технике
- танков – 2504 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;
- РСЗО – 353 единицы;
- средств ПВО – 181 единица;
- самолетов – 268 (+1) единиц;
- вертолетов – 235 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;
- крылатых ракет – 295 (+46) единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;
- специальной техники – 136 единиц.