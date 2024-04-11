Минус 810 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 11 апреля

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 810 оккупантов.

Известно, что общие потери врага достигли более 450 тысяч человек. Также тысячи единиц военной техники наши воины превратили в металлолом.

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Сколько оккупантов ликвидировано

личного состава – около 450 890 (+810) человек;

танков – 7137 (+5);

боевых бронированных машин – 13679 (+12);

артиллерийских систем – 11452 (+48);

РСЗО – 1040 (+0);

средств ПВО – 754 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34);

крылатых ракет – 2069 (+2);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15 298 (+50);

специальной техники – 1882 (+6);

Потери врага на 11 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ликвидирован майор пресс-службы минобороны России Евгений Половодов

Российские пропагандисты сообщили о гибели своего коллеги Евгения Половодова в результате обстрела. Он был майором в пресс-службе министерства обороны России и работал в группе "Вести Луганска". Отмечается, что он получил смертельные ранения в результате удара Вооруженных Сил Украины.

Пропагандист Александр Коц отметил, что вместе с погибшим они снимали несколько репортажей на Харьковщине и работали в самых горячих точках возле Изюма.

Также отмечается, что во время обстрела получили ранения еще двое пропагандистов – речь идет об Артеме Юндасе и Денисе Шуме.