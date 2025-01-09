Еще 1430 ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 9 января

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российская армия несет все большие потери, пытаясь захватить украинскую территорию.

За прошедшие сутки украинским Силам обороны удалось увеличить количество ликвидированных оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 9 января

С начала полномасштабного вторжения погибли или были ранены 803 100 россиян. Эта цифра постоянно растет.

Актуальные потери россиян на 9 января

личного состава – 803 100 (+1430),

танков – 9 731 (+17),

боевых бронированных машин – 20 221 (+16),

артиллерийских систем – 21 765 (+36),

РСЗВ – 1 260 (0) ,

средств ПВО – 1038 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 813 (+86),

крылатых ракет – 3 014 (+0),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 33 387 (+80),

специальной техники – 3 686 (+5).

Потери врага на 9 января 2025 года / Инфографика Генштаба

Отметим, что сейчас россияне несут большие потери на Курщине, несмотря на преимущество в технике и живой силе. Их оценивают примерно в 40 тысяч человек, что свидетельствует об успешности операции Вооруженных Сил Украины.