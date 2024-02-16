Вражеские подразделения фактически "стерты": 3 ОШБр нанесла колоссальные потери россиянам в Авдеевке

Украинские военные продолжают вести борьбу против оккупантов в Авдеевке, нанося невероятно тяжелые потери врагу. За последние дни были нанесены критические удары против 74-й и 114-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных сил России.

По оперативной информации, предоставленной Третьей отдельной штурмовой бригадой, противник понес разительные потери – около 4200 российских военных стали "200-ми" и "300-ми". Впрочем, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно напряженной.

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Потери оккупантов на Авдеевском направлении

В сообщении отмечается, что бойцами 3 ОШБр были нанесены критические удары 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам. Оба вражеских подразделения – фактически стерты.

Также тяжелые потери несут и другие подразделения оккупантов.

Весомые потери сейчас несет и 30 ОМСБр ВС России. Идут бои против 35 и 55 ОМСБр 41-й армии, и против 21 и 15 ОМСБр 2-й армии,

– говорится в сообщении.

Ситуация в Авдеевке: основное

Александр Тарнавский рассказал, что по поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, защитникам Авдеевки увеличили объемы поставок боеприпасов. Тарнавский подчеркнул, что основной целью является сохранение жизней украинских военных. По словам военнослужащего, украинские подразделения, практически не потеряв личного состава, отступили с позиции на южные границы Авдеевки. При необходимости подобные маневры также будут проведены на других угрожающих направлениях.

Также командующий Тарнавский сообщил о пожаре на Авдеевском коксохимическом заводе. Он отметил, что враг под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет Авдеевку "магнит для врага". Он отмечает, что уход из Авдеевки никак не отобразится на общей архитектуре фронта. Ведь прежде всего Авдеевка – это участок, стягивавший к себе максимальный ресурс россиян, который потом уничтожали Вооруженные Силы Украины.

Силами Третьей штурмовой бригады отмечается, что противник на ее участке фронта представлен 35-й, 55-й и 74-й отдельными мотострелковыми бригадами 41-й общевойсковой армии, а также 15-й, 21-й и 30-й отдельными мотострелковыми бригадами 2-й общевойсковой армии. Кроме того, против украинских сил действует 114-я отдельная мотострелковая бригада, бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой ДНР.