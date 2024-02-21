"Не меньше чем население города": военный предположил потери россиян в Авдеевке

Потери российских оккупантов в Авдеевке, вероятно, составляют больше, чем население самого города. Именно этот небольшой город стал костью в горле для десятков тысяч россиян.

У захвате Авдеевки вражеские потери составляют десятки тысяч – речь идет именно о ликвидированных, а не раненых оккупантах. Такую цифру озвучил боец "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россияне потеряли колоссальное количество военных

Население Авдеевки в разные годы составляло от 32 до 36 тысяч – фактически это был небольшой город на Востоке Украины. Но именно Авдеевка заставила оккупантов отправлять все новых и новых военных на штурмы.

Даже по моим скромным подсчетам - это десятки тысяч. Эта 30 тысячная Авдеевка стала костью в горле для московита. Я считаю, что враг понес больше потерь именно ликвидированными, я не говорю о раненых, больше чем население самой Авдеевки,

– сказал Максим Морозов.

По словам военного, когда первые штурмы были отбиты, враг, к сожалению, благодаря своей агентуре, понял "определенную плачевность ситуации на Авдеевском направлении". Речь идет о большом дефиците артснарядов, дронов-камикадзе и проблеме с ротацией пехоты.

Однако Максим Морозов отмечает, что оккупанты могут быстро восстанавливать мобилизационный резерв.

Что сейчас происходит возле Авдеевки