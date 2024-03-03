"Бросали на убой": российский пропагандист озвучил реальные потери врага в Авдеевке
Источник:Денис Казанский
После выхода ВСУ из Авдеевки враг продолжил активные наступательные действия на этом направлении. Наши защитники продолжают держать оборону, нанося российским захватчикам огромные потери.
Напомним, что в ночь на 17 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки. Это было осуществлено во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.
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Россиян "бросали на убой"
Военкор Денис Казанский рассказал, что ряд российских пропагандистов показали письма жен погибших оккупантов. В них говорится о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.
По его словам, правда об огромных потерях российских оккупантов под Авдеевкой начала просачиваться в открытые источники.
Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку №1015 из 2300 человек осталось только 30,
– сообщил Казанский.
Он добавил, что подобная ситуация фиксируется не только в этом полку, поскольку такие данные приводил не только Вершинин, но и другие кремлевские пропагандисты.
Согласно обнародованной информации, мобилизованных россиян "бросали на убой" без подготовки. Очевидно это и привело к таким показателям.
Какие данные о потерях врага в Авдеевке еще обнародованы: последние новости
- По одной из версий военного эксперта Юрия Федорова, при захвате Авдеевки российская армия могла потерять 16 тысяч солдат убитыми с октября прошлого года по февраль. Об этом сообщил российский "военкор" Андрей Морозов по прозвищу "Мурз", который впоследствии, вероятно, покончил с собой из-за давления со стороны российских политиков.
- По другой – количество погибших россиян под Авдеевкой может быть гораздо больше, чем потери советской армии во время войны в Афганистане в 1979 – 1989 годах. Известно, что тогда СССР потерял как минимум 15 тысяч военных убитыми.
- Недавно воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой.
- Как отмечают в бригаде, такого результата удалось достичь благодаря успешным попаданием роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".