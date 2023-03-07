Россияне потеряли в боях за Бахмут в 5 раз больше военных, чем ВСУ, – CNN

7 марта 2023, 09:49
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Источник:

CNN

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные Силы Украины надежно держат оборону города и наносят огромные потери российским оккупантам.

Захватчики потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ. Об этом сообщил военный чиновник НАТО.

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Потери россиян в боях за Бахмут

По данным разведки НАТО, на каждого украинского солдата, погибшего в Бахмуте, российские захватчики потеряли по меньшей мере пятерых.

По словам военного чиновника, соотношение 5 к 1 – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки НАТО. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины также несут значительные потери, обороняя Бахмут.

Актуальные потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 воинов. Потери врага в технике:

  • танков – 3432 (+9);
  • боевых бронированных машин – 6714 (+11);
  • артиллерийских систем – 2456 (+23);
  • РСЗО – 488 (+0);
  • средств ПВО – 253 (+3);
  • самолетов – 303 (+1);
  • вертолетов – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);
  • крылатых ракет – 873 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);
  • специальной техники – 236 (+2).

Ситуация в Бахмуте: последние новости

  • По данным американского Института изучения войны, в Бахмут враги вовлекли элитные элементы ЧВК "Вагнера" и российских воздушно-десантных подразделений, а также войска более низкого качества. В то же время взятие Бахмута необходимо, но этого недостаточно для дальнейшего продвижения России в Донецкой области. Российские силы уже понесли такие большие потери в боях за город, что их атака, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят его – если не раньше.

  • Недавно под Бахмутом погибли военные целого танкового экипажа 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ.

  • Владимир Зеленский заявлял, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнули, что не нужно отходить, а усиливаться в Бахмуте.

Автор: Софія Ковнір